Жителя Шумської громади поліцейські підозрюють у крадіжці з колії

Зловмисник, перебуваючи у Тернополі, викрав комплектуючі залізничної колії, що веде з обласного центру до міста Ланівці.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників загону воєнізованої охорони про те, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала металеві комплектуючі головної колії «Тернопіль – Ланівці».

Під час оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 56-річний житель села Цеценівка Шумської громади. У скоєному він зізнався. Частину краденого поліцейські вилучили. Решту – зловмисник встиг продати.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Шумчанину загрожує до п’яти років позбавлення волі.