Правоохоронці Тернопільщини викрили поштарку, яка привласнювала чужі гроші

Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем інкримінують поліцейські Тернопільщини жительці краю. Жінка, працюючи листоношею, впродовж кількох місяців дурила місцевих жителів.

Працівниця пошти брала у пенсіонерів гроші за оплату послуг з газопостачання. Проте кошти перераховувала не завжди, а раз на кілька місяців. Про махінації з платіжками дізналася одна із місцевих мешканок. Про свої підозри вона розповіла поліцейським.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники Чортківського райвідділу поліції з’ясували, що жертвами листоноші стали п’ятеро пенсіонерів, а загальна сума збитків становить майже 15 тисяч гривень.

У скоєному жінка зізналася, але свій вчинок не пояснює. Гроші потерпілим вона повернула. Проте відповідати перед законом їй все-таки доведеться. Жінці інкримінують ч. 3 ст. 191 ( привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.