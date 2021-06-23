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На Бучаччині місцевий мешканець спокусився на чужі речі

Категорія: Кримінал

zlo4ynПрацівники відділення поліції №2 Бучача встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки з приватної території.

Про зникнення металевої бочки об’ємом в 180 літрів та будівельний інвентар на лінію “102″ повідомив місцевий підприємець. Чоловік розповів, що на території сортувальної лінії, неподалік Бучача, побував невідомий і з підсобного приміщення викрав речі.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу, причетну до злочину. Це – місцевий житель, 1976 року народження. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв. Чоловік у скоєному зізнався і розповів, що заїхав трактором на приватну територію, аби заховатися від дощу. Побачив бочку і будівельний інвентар й вирішив забрати, аби використовувати усе на власному господарстві.

Крадене підозрюваний видав добровільно, але за протиправний вчинок йому доведеться відповідати перед законом згідно із статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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