Правоохоронці Тернопільщини встановили особу хулігана, який упродовж кількох ночей обстрілював будинок жителя району

Впродовж кількох днів працівники відділення поліції №1 встановлювали особу хулігана.

За словами начальника сектору кримінальної поліції Тараса Новосада, проведеними слідчо-оперативними заходами їм вдалося встановити особу підозрюваного. Це – житель Козівського району, 1971 року народження. Чоловік уже неодноразово судимий за майнові злочини та хуліганство.

“Ми отримали ухвалу суду на проведення обшуку в помешканні підозрюваного. Усе здійснювалося під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури із залученням бійців спецпідрозділу КОРД”, – каже правоохоронець.

Під час обшуку оперативники виявили та вилучили гладкоствольну помпову рушницю, нарізну гвинтівку “Мосіна”, близько 30 набоїв різного калібру, порох та предмет, схожий на протипіхотну міну. Усе направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Підозрюваного за місцем проживання не було. Вирішується питання про оголошення чоловіка в розшук.

За протиправні діяння чоловік відповідатиме у суді згідно зі статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.