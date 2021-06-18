Поліцейські Тернопільщини провели спеціальні навчання

17 червня вранці в Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області було введено навчальний план з протидії захопленню адміністративної будівлі. Основна мета навчання – перевірити готовність особового складу поліції реагувати на загрози в різних умовах. Правоохоронці тренувалися діяти в екстремальних ситуаціях.

Начальник ГУНП в області Олександр Богомол перевірив готовність особового складу до виконання поставлених завдань та наявність необхідного обмундирування.

Проведені навчання підтвердили, що особовий складу поліції Тернопільщини здатний виконувати безпекові завдання в екстремальних ситуаціях.

У свою чергу, генерал поліції Олександр Богомол звертається до мешканців краю бути уважними до будь-яких підозрілих дій невідомих осіб, які проявляють підвищену зацікавленість до об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, та місць масового скупчення громадян.

Про всі такі випадки поліцейські просять інформувати на спеціальну лінію 102.