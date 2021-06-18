Чергові контридиверійні  навчання СБУ відбудуться на Тернопільщині  

Упродовж 23-24 червня 2021 року у декількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру регіональна координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області проводитиме планові тактико-спеціальні навчання.

Дводенні контрдиверсійні тренування відбуватимуться на базі низки об’єктів можливих терористичних посягань в умовах наближених до реальних. Метою проведення таких заходів є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним загрозам, перевірка рівня захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також відпрацювання практичних навиків з виявлення та знешкодження диверсантів.

Під час відпрацювання навчальних завдань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБУ в Тернопільській області просить місцевих жителів із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів, закликаємо громадян невідкладно інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00, (067) 352-31-00 або спецлінії Національної поліції 102.