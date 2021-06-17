У Тернополі правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла та збувала амфетамін

За даними досудового розслідування, наркобізнес організували двоє жителів обласного центру, один з яких – громадянин Російської Федерації.

У тимчасово орендованих помешканнях вони облаштовували підпільні лабораторії, в яких із прекурсорів синтезували амфетамін. Виготовлений у такий спосіб «товар» учасники групи збували через власні зв’язки наркозалежним особам.

Під час проведення обшуків у місцях проживання зловмисників та вчинення ними протиправної діяльності вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Також вилучено лабораторне обладнання, що використовувалося для синтезу психотропів. Усі предмети й речовини будуть направлені на експертизу.

Учасники злочинної групи затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також їм вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності групи проводили оперативники СБУ спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.