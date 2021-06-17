Поліцейські міграційної служби виявили в Тернополі сімох нелегалів

По 1700 гривень штрафу повинні сплатити сім жителів сусідньої держави, які порушили правила перебування в Україні. Окрім цього, вони повинні впродовж місяця залишити територію нашої країни.

За словами начальника міграційної поліції в Тернопільській області Олександра Буняка, в області його підрозділ спільно з працівниками Державної міграційної служби проводив спецзаходи з метою виявлення нелегалів на території краю. Перевіряючи інформацію, в одному з приватних будинків при виїзді з міста, правоохоронці виявили сімох жителів сусідньої держави.

У ході перевірки стало відомо, що чоловіки протермінували час перебування в Україні. В Тернополі вони займалися “нелегальною підприємницькою діяльністю” – перепродували неякісну побутову техніку за суттєво завищеними цінами. Клієнтами обирали, як правило, пенсіонерів.

На порушників правоохоронці ДМС склали адмінпротокол згідно ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Олександр Буняк нагадує, що іноземні громадяни можуть перебувати на території України 180 днів на рік з обов’язковим перетином кордону через 90 днів або з посвідченням на тимчасове чи постійне проживання, або студенти.