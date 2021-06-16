Тернопільське управління СБУ викрило бойовика «ЛНР»: його судитимуть заочно

Співробітники СБУ викрили одного з бойовиків терористичної організації «ЛНР», який упродовж 2015-2021 років брав активну участь у організації збройного опору українським військовим та правоохоронцям на лінії розмежування.

Наразі слідчі Управління СБУ в Тернопільській області завершили досудове розслідування. Уже встановлено, що 36-річний житель Кадіївки (місто у Луганській області) у січні 2015 року добровільно приєднався до терористичної організації «ЛНР». Він вступив до лав незаконного збройного формування бойовиків, відомого як «6 окремий козачий мотострілецький полк ім. М. Платова».

Свою злочинну «кар’єру» він розпочав як командир танка, однак вже у листопаді 2015 року бойовика призначили заступником начальника штабу управління танкового батальйону.

Зловмисник приймав активну участь у організації збройного опору бойовиків «Полку ім. М. Платова» українським військовим та правоохоронцям на лінії розмежування, а також проводив військові навчання учасників терористичної організації «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Бойовик перебуває у розшуку, оскільки намагається уникнути правосуддя, переховуючись на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей. За участь у діяльності терористичної організації йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України стосовно ватажка бойовиків скеровано до суду. Судовий розгляд у кримінальному провадженні здійснюватиметься за відсутності обвинуваченого, в порядку спеціальної процедури.