Поліцейські задокументували спробу підкупу наряду СРПП

Три тисячі гривень за непритягнення до адмінвідповідальності пропонував поліцейським житель Кременеччини.

Працівники сектору реагування патрульної поліції під час патрулювання зупинили іномарку. У ході розмови правоохоронці зауважили, що водій поводиться дивно і від нього несе алкоголем.

Пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився і спробував відкупитися.

Про інцидент правоохоронці повідомили керівника Кременецького райвідділу поліції та внутрішню безпеку.

За надання неправомірної вигоди службовій особі порушник відповідатиме перед законом згідно із статтею 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.