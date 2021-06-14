Правоохоронці Чортківщини у помешканні місцевого жителя виявили конопляну ферму

Ферму з вирощування коноплі, а також подрібнену і пофасовану речовину зеленого кольору виявили та вилучили під час санкціонованого обшуку в місцевого жителя працівники Чортківського районного відділу поліції.

За словами начальника райвідділу поліції Анатолія Мельника, до них надійшла оперативна інформація про те, що житель міста в приватному будинку може зберігати вогнепальну зброю. Правоохоронці під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури провели обшуки у помешканні підозрюваного.

У ході перевірок оперативники виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю, а в господарському приміщенні, біля будинку, облаштовану міні-ферму. Там чоловік вирощував коноплю.

В автомобілі підозрюваного знайшли 30 поліетиленових пакетів різного розміру та 5 паперових згортків із речовиною, схожою на коноплю, а також таблетки та шприци з невідомою рідиною. В гаражі чортківчанин заховав понад пів колограма порошкоподібної зеленої речовини.

Вилучене правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр і лише після заключень фахівців, жителю Чорткова працівники поліції зможуть оголосити підозру.

Чортківчанину інкримінують ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває слідство.