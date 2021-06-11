Три факти торгівлі та зберігання наркотиків зареєстрували за добу працівники поліції на Тернопільщині

Затриманому в Чортківський слідчий ізолятор передали посилку з наркотиками. Повідомив про заборонені речовини поліцейських черговий установи виконання покарань.

Під час перевірки поштових надходжень ув’язненим в одному з них в сухофруктах виявили 2 згортки з таблетками. Адресат заборонених речовин – житель Донецької області, засуджений за грабіж. Таблетки вилучили та направили на експертизу.

Збут наркотичних речовин інкримінують працівники Кременецького райвідділу поліції жителю міста. Чоловік намагався продати земляку речовину синього кольору, схожу на амфетамін.

За незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту відповідатиме і тернополянин, 1999 року народження. Під час відпрацювання нічного міста працівники поліції побачили чоловіка, який поводився дивно і при наближенні людей у формі, спробував втекти.

При проведенні поверхневої перевірки у чоловіка виявили поліетиленовий пакет з речовинами рослинного походження.

Усі вилучені речовини правоохоронці передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.