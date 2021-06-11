Тактико-спеціальні навчання провели для співробітників судової охорони та працівників поліції

На базі Тернопільського Апеляційного суду співробітники територіальних управлінь Служби судової охорони Тернопільщини та Хмельниччини, а також поліцейські Головного управління Національної поліції й рятувальники ДСНС, забезпечували безпеку суддів та учасників судового процесу при надзвичайних подіях та масових порушеннях громадського порядку.

Згідно із сценарієм тактико-спеціальних навчань, суд заблокували агресивно налаштовані молодики, які своїми діями намагалися зірвати судове засідання.

Охоронці Феміди вивели суддю та забезпечували безпеку учасників судового процесу. В той час, коли в залі судового засідання вгамовували правопорушників, у дворі будівлі розпочалася пожежа.

Для судових охоронців Тернопільщини та Хмельниччини це перший досвід подібної взаємодії.

Під час навчань учасники відпрацювали угамування агресивно налаштованого натовпу, забезпечення безпеки життя судді, ліквідацію пожежі та евакуацію працівників та відвідувачів суду у зону безпеки.

Основна увага зосереджувалася на злагодженості дій та запобіганню тяжких наслідків таких як смерть, поранення чи травмування людей.

«Відпрацьовуючи на різних об’єктах судової влади тактичні завдання, учасники навчаються миттєво реагувати на ускладнення в оперативній обстановці і злагоджено протидіяти небезпеці», – переконані організатори заходу.