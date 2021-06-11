Поліцейські Тернополя затримали чоловіка, який 7 років перебував у розшуку за вбивство

Працівники групи реагування патрульної поліції Тернопільського відділення поліції №1 спільно з бійцями спецпідрозділу “ТОР” виявили та затримали жителя Чортківщини. Його ще у 2014 році оголосили в розшук правоохоронці Києва. Чоловікові інкримінують статтю 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

За словами начальника сектору кримінальної поліції ТВП №1 Тараса Новосада, 9 червня на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікарів бригади екстреної медичної допомоги про те, що вони в селі Острів надавали допомогу чоловікові, який отримав тілесні ушкодження в результаті падіння. Проте біля лікарні потерпілий з автомобіля швидкої допомоги втік.

Особу втікача перевірили працівники Тернопільського відділення поліції та з’ясували, що він перебуває в розшуку, оголошеному Святошинським управлінням поліції.

У 2014 році підозрюваний працював у Києві. Під час розпиття спиртних напоїв між товаришами розгорівся конфлікт, в ході якого один вдарив іншого ножем. Після вбивства підозрюваний втік та переховувався.

Виявили його правоохоронці Тернопільщини. Чоловіка одразу взяли під варту і того ж дня доправили до Києва.