Поліцейські розшукують двох неповнолітніх дітей

Працівники відділення поліції №4 міста Заліщики Чортківського районного відділу поліції розшукують неповнолітніх Сюсяйла Ігоря Романовича 2005 р.н. жителя села Устечко та Харука Петра Михайловича 2005р.н., жителя села Летяче Чортківського району.

Юнаки в ніч з 10 на 11 червня попливли човном рибалити на річку Дністер поблизу села Устечко і не повернулися.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити місця знаходження неповнолітніх, просимо негайно телефонувати за номером (03554) 2 -12-45 лінію або на “102″.