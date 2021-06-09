Тернопільські оперативники розшукали зловмисницю, причетну до крадіжки грошей і золотих прикрас

26-річна тернополянка обікрала знайому, у котрої орендувала помешкання. Потерпіла заявила про збитки на суму понад 40 000 гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася 32-річна жителька обласного центру і повідомила про те, що її обікрала знайома. Зі слів заявниці, вона взяла на квартиру 25-річну тернополянку. Через деякий час господарка помітила, що зі сховку зникли гроші та золоті прикраси і запідозрила у крадіжці кватирантку.

Зловмисниця не стала заперечувати, що саме вона викрала речі і гроші та запевнила, що все поверне. Утім згодом зникла, тож потерпіла звернулася до правоохоронців.

Оперативники встановили місце знаходження злодійки. З’ясувалося, чужі золоті прикраси вона здала в ломбард, а виручені гроші, як і крадені майже 10 000 гривень, витратила на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.