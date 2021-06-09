Крамничний злодій знову потрапив в поле зору правоохоронців Кременеччини

“Невідома особа шляхом пошкодження дверей проникла до магазину”, – таке повідомлення на лінію “102″ надійшло від жителя Почаєва. Потерпілий розповів, що 7 червня в період з 5 по 6 ранку хтось спробував винести алкогольні напої та тютюнові вироби.

Зробити це завадила сигналізація, яка спрацювала в торговому закладі, та працівники поліції охорони. Зловмисник залишив торбу з товаром на суму майже 6 тисяч гривень й втік.

Проведеними слідчо-оперативними заходами поліцейські встановили особу злодія. Це – раніше судимий за майнові злочини житель Почаєва, 1979 року народження. Чоловік наркозалежний. У скоєному він зізнався і каже, що краде алкоголь, аби притупити біль від ломки.

Працівники поліції внесли даний факт в ЄРДР згідно із ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів. Триває слідство.