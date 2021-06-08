За незаконне зберігання наркотиків тернополянину загрожує до трьох років позбавлення волі

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали щодо 46-річного жителя обласного центру. У чоловіка було виявлено речовини, схожі на наркотичні.

Раніше судимого тернополянина на вулиці зупинив наряд поліції. Чоловік помітно нервував. З’ясувалося з собою у нього були наркотичні засоби: шприц, наповнений прозорою речовиною та два пакетики з порошком.

Речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу. За незаконне зберігання наркотичних речовин тернополянину загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.