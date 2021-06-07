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Поліцейські Тернопільщини інкримінують місцевій мешканці замах на вбивство дитини

Категорія: Кримінал

nasilstvo-nad-ditinoyuЖінку доставили у спеціалізований медичний заклад. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин події.

5 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей.

На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Коли поліцейські зайшли до квартири, то побачили непритомну чотирирічну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували і госпіталізували до лікарні. Життю малечі нічого не загрожує.

Її п’ятирічного братика забрала бабуся.
Матір дітей доправили у спеціалізований медзаклад.  Тернополянці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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