1 500 доларів за визнання непридатним для військової служби – на Тернопільщині затримали заступника комісара районного військкомату

Військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця. За цю суму він обіцяв допомогти з ухиленням від проходження військової служби та визнанням чоловіка непридатним для неї.

Викрили військовослужбовця оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно з колегами-правоохоронцями.

5 червня фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми «винагороди». Гроші вилучили.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, військовослужбовцю може загрожувати покарання - до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.