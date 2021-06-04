Житель Бучача оформив на родича онлайн-кредит – його викрили працівники поліції

Майже шість тисяч гривень отримав на ім’я родича житель Тернопільщини. Чоловік, ввівши в оману потерпілого, отримав копії його паспортних даних та ідентифікаційного коду.

За деякий час, без відома та згоди родича, оформив на його ім’я онлайн-кредит в сумі 3698 гривень. Гроші витратив на власні потреби.

Потерпілий дізнався про борги лише після того, як фінансова компанія почала надсилати листи про стягнення матеріальної шкоди. Чоловік звернувся за допомогою до поліції.

Уже у ході розслідування стало відомо, що родич вже не вперше брав позики. У жовті 2020 року він за тією ж схемою отримав від фінустанови 3200 гривень.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Йому інкримінують скоєння правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.