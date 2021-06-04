Правоохоронці виявили та вилучили у жителів Тернопільщини дві гранати

На Тернопільщині триває профілактичний етап з виявлення та вилучення зброї, боєприпасів та вибухівки.

Димову гранату ДМ-11 військового взірця, обладнану електрозапалювачами, виявили та вилучили працівники Відділення поліції №3 Теребовлі в місцевого мешканця. Небезпечний предмет направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Гранату чоловік зберігав на власному подвір’ї. Він стверджує, що знайшов її ще наприкінці травня біля недіючого кам’яного кар’єру в селі Острівець і приніс додому. Вибуховий пристрій у дворі помітили сусіди та повідомили про це на лінію “102″. На місце події виїжджали правоохоронці та вибухотехніки.

Ще одне повідомлення про ймовірно небезпечний предмет неподалік зупинки громадського транспорту в Збаражі повідомили перехожі. Експерти, які прибули на виклик, підтвердили, що це граната Ф-1 із запалом. Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що вибухівку заховав місцевий житель. Чоловік стверджує, що місяць тому знайшов неподалік відстійників поліетиленовий пакет з забороненим предметом. В поліцію не повідомив, а заховав усе неподалік недіючої автостанції.

Обидва факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці нагадують, що громадяни, які самостійно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільнятимуться від кримінальної відповідальності.