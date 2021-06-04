На Тернопільщині поліція піймала хлопця, який пограбував магазин

Оперативно, за кілька метрів від місця злочину, працівники відділення поліції №2 Бучача піймали хлопця, який виніс з магазину ящик алкоголю.

За попередньою інформацією, троє студентів одного з навчальних закладів Тернопільщини, на момент злочину перебували у стані алкогольного сп’яніння. Один із них, зайшовши до продуктового магазину, взяв ящик пива та почав тікати.

Повз торговий заклад проходив перехожий. Чоловік побачив злодія та одразу викликав поліцію. Піймали хлопця правоохоронці за кілька метрів від магазину. Це – житель Чортківського району, 2002 року народження. У вчиненому він зізнався.

Вирішується питання про оголошення студенту підозри згідно зі статтею 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.