Працівники поліції просять відгукнутися очевидців ДТП

Очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Тернополі у вівторок, 1 червня, на вулиці Мазепи, просять відгукнутися.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий рухався на велосипеді центральною дорогою . В цей момент водій припаркованого авто раптово відкрив двері і в них врізався велосипедист.

58-річного тернополянина з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Поліцейські звертаються до усіх, хто бачив дану автопригоду і може повідомити будь-які деталі, телефонувати за номерами: 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.