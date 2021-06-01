Заліщицькі поліцейські оперативно встановили зловмисника, причетного до крадіжки корови

Тварина зникла з пасовища у селі Рожанівка Чортківського району. Господар уже не сподівався знайти корову, але до поліції звернувся. Того ж вечора правоохоронці розшукали зловмисника і повернули крадене потерпілому.

До співробітників відділення поліції №4 міста Заліщики звернувся житель села Рожанівка. Чоловік заявив про крадіжку корови, пояснивши, що залишив тварину на пасовищі біля сільського ставка, а ввечері вже не застав.

Поліцейські, опитавши місцевих жителів, з’ясували, що ті бачили мешканця сусіднього села, котрий через поле вів тварину. Прийшовши на обійстя 39-річного чоловіка, виявили, що той в стайні закрив чужу корову. На момент скоєння крадіжки зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.