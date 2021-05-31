В.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Ірина КОРОТКОВА розповіла про порядок подання аудиторського висновку до фінансової звітності за 2020 рік.

Відповідно до п.3 ст.14 Закону №996, залежно від категорії суб’єкта господарювання фінзвітність разом з аудиторським висновком мають подавати:

- підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;

- великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі);

- інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Вперше норма щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком застосовується за підсумками 2020 звітного року.

Увага: річна фінансова звітність за 2020 рік подається разом з аудиторським висновком у строк не пізніше 10 червня 2021 року.

При цьому, як роз’яснює ДПС України у ІПК від 21.04.2021 №1660/ІПК/99-00-21-02-01-06, платниками податків для формування та передачі фінансової звітності в електронному вигляді використовуються файли у форматі XML, однак програмне забезпечення для такого формування електронних документів обирається платником податку самостійно і на власний розсуд (зокрема, це може інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний кабінет»).

Водночас вказується, що режим «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику направити до органу ДПС разом зі супровідним листом аудиторський звіт у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Таким чином, платник податку через приватну частину Електронного кабінету має можливість надіслати до контролюючого органу у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітнім:

- річну фінансову звітність за допомогою режиму «Введення звітності»;

- аудиторський висновок разом із супровідним листом у форматі pdf (обмеження 2 МБ) за допомогою режиму «Листування з ДПС».