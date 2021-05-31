На Тернопільщині за вихідні поліцейські відкрили п’ять кримінальних проваджень за фактами ДТП, де травмувалися 11 осіб

Порушення швидкісного режиму, правил обгону та виїзду з другорядної на головну смугу – основні причини автопригод на дорогах Тернополя та області. За минулі вихідні правоохоронці внесли п’ять фактів про порушення правил дорожнього руху до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

О третій ночі 29 травня в дитячу обласну лікарню госпіталізували 16-річного жителя Тернопільського району. Травми хлопець отримав в результаті аварії. Він опівночі, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та заїхав в огороджувальний трос.

У неділю, 30 травня, у Тернополі зіткнулося три автівки. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій FORD TRANSIT виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з КІА SORENTO. В результаті удару КІА відкинуло на авто МАN з напівпричепом, яке їхало в попутному напрямку. З травмами та переломами до лікарні потрапили водії легкових авто.

Порушення правил дорожнього руху стали причиною аварії в Кременці. За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT не врахував дорожню ситуацію і, повертаючи ліворуч, не пропустив зустрічне авто марки OPEL ASTRA. Уникнути удару не вдалося. До лікарні потрапили водії, а також пасажир з OPEL.

Не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у бетонну огорожу в Теребовлі водій RENAULT MEGANE. Після цього авто перекинулося. На момент аварії в салоні перебували пасажири 2003, 2004 та 2012 років народження. Усіх бригада швидкої доправила до медзакладів.

На автодорозі Тернопіль-Стрий-Кропивницький-Знам’янка в селі Теофіпілка перекинувся автомобіль з пасажирами. Водій CITROEN BERLINGO, обганяючи попутний транспорт, не впорався з керуванням і як результат – в травматологічне відділення звернулися двоє пасажирів.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство у рамках кримінальних проваджень, відкритих згідно зі ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.