На Тернопільщині триває профілактичний етап з виявлення та вилучення зброї, боєприпасів та вибухівки

П’ять картонних пакунків з патронами до автомата, а також корпус до гранати РГД-5 разом з запалом в лісі села Біла в поліетиленовому пакеті знайшов житель Тернополя.

Небезпечну знахідку він приніс до обласного центру, переховав в парку відпочинку “Здоров’я” і повідомив про це в Тернопільське районне управління поліції.

150 набоїв та гранату правоохоронці передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці нагадують, що громадяни, які самостійно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільнятимуться від кримінальної відповідальності.

Пам’ятайте, незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які почастішали і трапляються як з дорослими, так і з неповнолітніми!