25-річний кременчанин завдав тернополянину проникаючі ножові поранення. 39-річного потерпілого госпіталізували

27 травня близько 22:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території відпочинкового комплексу, що в селі Кімната Кременецького району виникла бійка між відпочивальниками. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

На момент приїзду поліцейських одного з учасників бійки – 39-річного тернополянина бригада лікарів швидкої допомоги госпіталізувала. З’ясувалося, у чоловіка проникаючі ножові поранення черевної порожнини і грудної клітки, а також різана рана руки.

Встановлюючи обставини конфлікту, поліцейські опитали очевидців події та з’ясували, що до заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень потерпілому причетний раніше судимий 25-річний кременчанин. Зловмисник з місця події втік, проте згодом його затримали згідно із статтею 208 Кримінального процесуального кодексу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення кременчанину підозри та обрання запобіжного заходу.