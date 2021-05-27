Жителя Кременецького району поліцейські підозрюють у нанесенні ножового поранення дружині

За фактом травмування жінки розпочато кримінальне провадження. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них із проникаючим ножовим пораненням стегна та травматичних шоком доставлено 55-річну жительку одного із сіл району.

З’ясувавши обставини події, поліцейські встановили, що до заподіяння травми жінці причетний її 55-річний чоловік.

За попередніми даними, напередодні підозрюваний вживав спиртні напої. Через це між подружжям виникла суперечка. Під час сварки чоловік схопив кухонний ніж і вдарив дружину в стегно. Після вчиненого він сам намагався надати допомогу жінці та зупинити кровотечу, наклавши джгут. Також повідомив про подію сусідам, які і викликали медиків.

Жінку доправили до лікарні, де її прооперували. Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.