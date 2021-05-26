Зборівські поліцейські перевіряють причетність двох жителів Львівщини до вчинення злочинів

В автомобілі, на якому пересувалися чоловіки, правоохоронці виявили предмет, схожий на пневматичний пістолет, відмички, картки операторів мобільних телефонів, гаманці, гроші та інші речі.

Під час несення служби на стаціонарному посту в Зборові поліцейські зупинили автомобіль, який проходив по одному з орієнтувань. У салоні перебували двоє осіб – жителі Львівської області.

Під час перевірки в транспортному засобі поліцейські знайшли речі, які можуть свідчити про причетність до вчинення злочинів. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Автомобіль, на якому пересувалися жителі Львівщини, доставили на арештмайданчик.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.