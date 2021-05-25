Поліцейські встановлюють зловмисника, котрий видурив у 84-річної тернополянки 3 000 гривень

Зі слів потерпілої, молодий чоловік, котрого вона пустила до квартири як представника комунального підприємства, оглянувши лічильник обліку газу, сказав, що прилад потребує заміни. Незнайомець пообіцяв тернополянці знижку: замість 6 000 гривень їй потрібно було оплатити лише половину.

Пенсіонерка зраділа такій щедрості і без вагань віддала гроші. У домовлений день ніхто не прийшов проводити заміну лічильника, тоді жінка запідозрила, що її обдурили та звернулася до поліції.