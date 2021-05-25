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Поліцейські встановлюють зловмисника, котрий видурив у 84-річної тернополянки 3 000 гривень

Категорія: Кримінал
тариф1111У Тернополі невідомий чоловік, представившись працівником газової контори і пообіцявши зі знижкою провести заміну лічильника, забрав у 84-річної пенсіонерки 3 000 гривень.
Зі слів потерпілої, молодий чоловік, котрого вона пустила до квартири як представника комунального підприємства, оглянувши лічильник обліку газу, сказав, що прилад потребує заміни. Незнайомець пообіцяв тернополянці знижку: замість 6 000 гривень їй потрібно було оплатити лише половину.
Пенсіонерка зраділа такій щедрості і без вагань віддала гроші. У домовлений день ніхто не прийшов проводити заміну лічильника, тоді жінка запідозрила, що її обдурили та звернулася до поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство)Кримінального кодексу. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.
Правоохоронці звертаються до краян із проханням бути обачними. У людей, які представляються працівниками різних соціальних та комунальних служб, вимагайте посвідчення. У разі виникнення непередбачуваної ситуації не зволікайте і телефонуйте до поліції за номером 102.

 

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