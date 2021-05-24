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Зловмисника, причетного до крадіжки та шахрайства, розшукали тернопільські правоохоронці

Категорія: Кримінал

YDM5yHrJoqFzBKAwOKwn.w575Майнові злочини раніше судимий 38-річний тернополянин скоїв на території залізничного вокзалу.

21 травня з заявою про шахрайство до працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся мешканець району. Він розповів, що його ошукали та викрали мобільний.

Зі слів потерпілого, на залізничному вокзалі він познайомився з чоловіком, вони разом випивали. Малознайомий попросив мобільний, аби терміново зателефонувати, та втік.

Поліцейські встановили особу підозрюваного і оперативно розшукали його. Як з’ясувалося, того ж дня на території вокзалу він вчинив ще один злочин  – викрав мобільний телефон у пасажира.

Один з викрадених ґаджетів злодій встиг продати, а інший поліцейські вилучили.

За двома  фактами  злочину відкриті кримінальні провадження за ч. 1 статті 190 ( шахрайство) та ч.1 статті 185 (крадіжка) КК України.  Працівники поліції встановлюють причетність зловмисника до  аналогічних злочинів, слідство триває.

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