Телефонне шахрайство з банківськими картками: тернополянка переказала на рахунок зловмисника всі заощадження

Працівники поліції задокументували факт шахрайства, вчинений щодо мешканки обласного центру. Аферист зателефонував потенційній жертві та переконав її переказати кошти на інший рахунок. В результаті здійснених транзакцій правопорушник заволодів майже 50 000 гривень.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що невідомі намагаються розрахуватися її банківською карткою. Аби убезпечити кошти, краянці необхідно швидко зняти готівку та через термінал перевести гроші на інший рахунок, який він назве. Тернополянка швидко все зробила, а згодом збагнула, що стала жертвою афериста.

Відомості про злочин правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські застерігають жителів краю не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ ніколи, за жодних обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте щодо вашого електронного гаманця, є конфіденційними.