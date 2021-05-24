Правоохоронці Тернополя затримали викрадача мотоцикла

На центральному автовокзалі Тернополя невідомий взяв мотоцикл, аби проїхатися та протестувати роботу мотору, та втік. За кілька годин працівники карного розшуку міста та області встановили особу підозрюваного та його місцеперебування.

Злочин трапився 22 травня близько 8:30 на вулиці Живова. Потерпілий в мережі інтернет розмістив оголошення про продаж мотоцикла марки “DEFIANT DT 200″. За деякий час зголосився ймовірний покупець. Чоловіки домовилися про зустріч у Тернополі. Незнайомець транспорт оглянув, сказав, що йому все підходить, але хоче проїхатися, аби переконатися в справності. Сімнадцятирічний власник погодився і як результат – втратив мотоцикл.

Про крадіжку він одразу повідомив в Тернопільське райуправління поліції. Суму збитків оцінив в 800 доларів США.

Зміг потерпілий описати злодія і вказав напрям, куди той поїхав. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 289 частина 1 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Оперативники встановили особу підозрюваного. Це – житель Чортківського району, 1997 року народження. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а транспорт вилучили.

У неділю, 24 травня, чоловікові оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.