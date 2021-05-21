Заліщицькі поліцейські викрили працівницю пошти у шахрайстві

Жінка брала у людей гроші за оплату спожитого газу, але привласнювала їх собі і розрахунків не проводила. Про аферу стало відомо після того, як споживачі отримали сповіщення про заборгованість.

До співробітників Заліщицького відділення поліції почали надходити звернення від місцевих мешканців про те, що їм надійшли платіжки з боргами за комунальні послуги, які вони оплачували. Потерпілі – п’ятеро жителів одного із сіл. Люди стверджували, що щомісячно вносили оплату за газ на пошті, проте кошти їм чомусь не зарахували.

Встановивши всі обставини, поліцейські запідозрили в шахрайських діях працівницю пошти. Остання зізналася у привласненні чужих коштів.

З’ясувалося, вона впродовж кількох місяців приймала у людей гроші за спожитий газ. У їхніх абонентських книжках вносила відмітки про оплату, натомість кошти забирала собі. Загальна сума, якою заволоділа зловмисниця, становить понад 30 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські також перевіряють, чи не потерпіли від шахрайських дій 54-річної зловмисниці інші люди. Триває досудове розслідування.