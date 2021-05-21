Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, причетних до вибуху газу і травмування дітей

За порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки, відповідатимуть у суді двоє працівників державного газового підприємства.

Виконавці мали під’єднати адміністративний будинок Угринівської сільської ради до газорозподільного механізму і запустити на його об’єкт газ.

За попередньою інформацією, під час підключення до нового газопроводу, підозрювані порушили правила, не перевірили обладнання та тиск газу й не встановили відповідних заглушок.

Згідно із нормами, вони мали підключити усе обладнання і перевірити спеціальним приладом, чи ніде нема витоку газу. Проте цього не зробили.

Таке порушення призвело до того, що тиск газу зростав і почав виходити назовні, утворюючи вибухонебезпечну концентрацію.

За деякий час газ вибухнув, зірвавши дах будівлі. Після цього розпочалася пожежа.

Подія трапилася 3 січня 2020 року близько 17.40. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12-ти до 17-ти років, які в цей час проводили репетицію виступу різдвяного вертепу в клубі.

Діти тривалий час лікувалися, а їхня реабілітація триватиме ще довго. Керівництво газового підприємства виділило на лікування потерпілих близько мільйона гривень.

Окрім цього, внаслідок вибуху та пожежі приміщення Угринівського сільського клубу зазнало суттєвих пошкоджень. За попередніми даними, вартість відновлювальних робіт становить більше 500 тисяч гривень.