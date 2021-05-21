Допомогти встановити особу чоловіка просять працівники поліції Тернополя

Про небезпеку, яка, ймовірно, загрожує дитині, повідомив мамі одного з учнів незнайомець. Розмова відбувалася перед школою №28 Тернополя 21 травня. Жінці не вдалося дізнатися більше, бо чоловік одразу пішов.

Цю інформацію тернополянка переказала директору школи, а він повідомив у поліцію.

Правоохоронці внесли даний факт в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення, а також виїхали у вказаний навчальний заклад та перевірили його на наявність вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські просять допомогти встановити особу незнайомця, а також проводять заходи для збереження спокою та порядку з метою недопущення будь-яких надзвичайних ситуацій біля шкіл № 28, 29 та ДЮСШ№ 1.

Будь-яку інформацію можна повідомити за номерами: 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.