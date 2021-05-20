Щодо жителя Чортківського району розпочато кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди поліцейським

Хабарем чоловік намагався вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем напідпитку та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Про порушника, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, поліцейським Бучацького відділення поліції повідомили очевидці. Виїхавши на місце події, група реагування патрульної поліції виявила автомобіль, який в’їхав у трактор, припаркований на узбіччі.

Водій легківки спав в салоні. Поліцейські розбудили його та під час спілкування помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і результат приладу Драгер.

Кермувальником виявився 29-річний житель Чортківського району. За те, аби на нього не складали адмінпротоколи, він почав пропонувати поліцейським гроші. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такий вчинок. Та це його не зупинило. Через декілька годин він приїхав до районного відділення поліції та підкинув 200 доларів США в службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції. Даний факт задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Окрім цього на жителя Чортківського району поліцейські склали адмінпротоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 130 – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння та ст. 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.