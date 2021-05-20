Розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили крадія велосипеда

Малогабаритний транспортний засіб зловмисник через знайомого здав у ломбард, а виручені гроші витратив.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 23-річного жителя обласного центру. У нього з під’їзду викрали велосипед вартістю понад 4 тисячі гривень.

Як встановили поліцейські, крадіжка сталася обідньої пори в одній із багатоповерхівок на житловому масиві Східний. Транспортний засіб потерпілий зберігав на сходовій клітці, не пристебнувши його тросом.

В ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 23-річний житель Тернополя. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина кваліфікують за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Триває досудове розслідування.

Жителям області поліцейські радять не залишати велосипеди без належного нагляду. Найнадійніше зберігати їх у квартирі, будинку чи в гаражі. Використовуйте надійні велозамки та намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях.