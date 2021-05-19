Поліцейські Тернополя впіймали крамничного злодія

Працівники Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Крадієві загрожує до шести років позбавлення волі.

На лінію «102» надійшло повідомлення від працівниці крамниці. Жінка розповіла, що вночі невідома особа проникла у торговий заклад та привласнила цінності та гроші. Завдані збитки заявниця оцінила в 7000 гривень.

У ході проведених слідчо-оперативних дій зловмисника вдалося встановити. За словами начальника сектору відділення кримінальної поліції Тернопільського РУП Павла Палюха, ним виявився неодноразово судимий тернополянин, 1987 року народження.

Зловмисник дочекався закінчення робочого дня та шляхом пошкодження врізного замка проник у магазин.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних протиправних дій на території міста.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «крадіжка». Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.