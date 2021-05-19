Коротке замикання – попередня причина пожежі та смерті чоловіка на Теребовлянщині

Несправне електрообладнання і як наслідок – коротке замикання – причина пожежі в будинку жителя Микулинецької територіальної громади. На момент пожежі в приміщенні був господар житла.

Загоряння трапилося 18 травня близько 19:20. Дим помітили сусіди і відразу викликали пожежників. Як тільки рятувальники загасили пожежу і увійшли до приміщення, то виявили на ліжку тіло чоловіка, 1972 року народження. Вони й викликали поліцію.

При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив. Попередня причина смерті – удушення чадним газом.

Сусіди розповідають, що потерпілий жив сам. За життя зловживав спиртними напоями. За годину до пожежі люди бачили його в селі у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Рятувальники повідомили, що попередня причина загоряння – коротке замикання від обігрівачів. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою – нещасний випадок.