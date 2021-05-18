Тернополянин з багатим кримінальним минулим знову пішов на злочин

Чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, знову пішов на злочин в торговельному закладі.

Охоронець супермаркету помітив молодика, який почав класти пачки вершкового масла до кишень. Зрозумівши, що молодик має намір покинути магазин не розрахувавшись, охоронець натиснув «тривожну кнопку» поліції охорони.

За декілька хвилин, після отримання інформації про спрацювання тривожної кнопки, до продуктового магазину прибув наряд реагування Управління поліції охорони.

Працівники поліції охорони піймали зловмисника. Пояснити свій вчинок на «придбання» продуктового набору «кави та до кави» чоловік змістовно не міг.

На місце події викликали групу швидкого реагування Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, які склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 51 (дрібне викрадення чужого майна) КУпАП.