Слідчі-детективи Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо зловмисників, підозрюваних у розбійному нападі та грабежі

На лаві підсудних опинилися двоє неодноразово судимих жителів обласного центру. Потерпілі – музиканти з Львівщини, котрі прийняли пропозицію одного з підозрюваних переночувати у його квартирі.

З пояснень львів’ян, вони – вуличні музиканти. У Тернополі, де гастролювали, познайомилися з продавцем фаст-фуду. Він і запропонував їм дах над головою. Ніч, проведена у квартирі незнайомця, ледь не вартувала їм життя.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що 39-річний тернополянин, ймовірно, перебуваючи під дією наркотичних засобів, накинувся на своїх гостей із ножем і став вимагати «викуп за життя».

Згодом йому на підмогу прийшов 35-річний спільник. Вдвох вони знущалися з музикантів, ставили їх на коліна, називали своїми рабами, через погрози та насильство відібрали у них майно. Потерпілі змушені були віддати мобільні телефони, банківські картки, одяг і навіть здати у ломбард свій інструмент.

Врятував львів’ян випадок: у крамниці, куди одного з потерпілих привів кривдник, стався конфлікт з продавцем і це дало змогу чоловікові попросити про допомогу. Жінка зателефонувала в поліцію.

Обох зловмисників затримали та оголосили підозру за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу – грабіж, вчинений повторно із погрозою застосування насильства, та частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Крапку у цій справі поставить суд.