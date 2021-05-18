Бійці РПСПОП «Тернопіль», які захищають територіальну цілісність України, отримали відомчі нагороди

Заохочення за сумлінне та старанне виконання службових завдань в районі проведення операції об’єднаних сил отримали троє працівників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль». Нагороди поліцейським вручив керівник Нацполіції краю Олександр Богомол.

Відзнакою Командувача об’єднаних сил «Козацький хрест» нагородили старшого сержанта поліції Ярослава Тарківського.

Почесні грамоти за відмінну службу, старанність та розумну ініціативу начальник ГУНП в Тернопільській області вручив лейтенанту поліції Володимиру Менті та старшому сержанту поліції Юрію Гадалю.

Олександр Богомол зазначив, що на їх плечах лежить велика відповідальність – стояти на варті державності та побажав правоохоронцям міцного здоров’я, витримки, бойового духу та згуртованості.