14-16 травня на Тернопільщині трапилося шість автопригод

У результат дорожньо-транспортних пригоди вісім людей отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Два наїзди на пішоходів зареєстрували працівники поліції Тернопільщини у п’ятницю, 14 травня. В обласному центрі водій автомобіля MERCEDES SPRINTER, рухаючись заднім ходом на території стоянки, збив місцеву жительку, 1938 року народження. Жінці надали меддопомогу, але не госпіталізовували.

Під колеса RENAULT KANGOO того ж дня потрапила уродженка села Звенигород Чортківського району. У жінки закрита травма грудної клітки та рана колінного суглобу. Її бригада «швидкої» доправила в травматологічне відділення.

Із закритим переломом ключиці до Збаразької лікарні потрапив тридцятип’ятирічний збаражчанин. Травми чоловік отримав у результаті падіння зі скутера PEOPLE S 125. За попередньою причиною, кермувальник не впорався з керуванням.

У суботу, 15 травня, в селі Богданівка Підволочиської територіальної громади, водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і як результат – автівка злетіла в кювет та перекинулася. Водія госпіталізували в реанімаційне відділення.

Перевищення швидкості на повороті – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. 16 травня на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодне Тернопільського району, водій мікроавтобуса Volkswagen T4 з’їхав із дороги в кювет та перекинувся.

На момент аварії в транспортному засобі, крім водія, перебувало п’ятеро пасажирів. Усі – уродженці Житомирської області.

У двох потерпілих медики констатували тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водія та інших пасажирів після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, яка проходить через село Довжанка, не розминулися Renault Kangoo та сідловий тягач Renault Magnum – 440 з напівпричепом. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті удару до лікарні в торакальне відділення потрапили водій та пасажир Renault Kangoo.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Факти про правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).Триває слідство.