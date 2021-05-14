Купуючи в інтернеті, існує загроза стати жертвою аферистів

“Не замовляйте продукцію у неперевіреного продавця, а оплату здійснюйте лише після отримання та перевірки товару”, – наголошують поліцейські Тернопільщини.
Зловмисники заманюють покупців товарами зі значними знижками, але при цьому обов’язковою умовою у них є передоплата. А це – одна з головних ознак злочинної пастки. Як тільки кошти надходять на рахунки аферистів, останні зникають з привласненими грішми.
Від такого злочину потерпіло троє мешканців Тернопільщини. Загальна сума завданих збитків становить майже 10 000 гривень.
Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України «шахрайство».
Правоохоронці наголошують про прості правила, як не стати жертвами інтернет-шахраїв:
- перевіряйте інформацію про продавця (вбийте його дані у пошуковик, почитайте відгуки про нього в інтернеті);
- при надходженні товару перевірте його на пошті;
- використовуйте функцію післяплати;
- не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте право знати лише Ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.
У разі, якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером 102.