Чортківські поліцейські розшукали викрадача мотоцикл

У незаконному заволодінні транспортним засобом співробітники Чортківського районного відділу поліції підозрюють 43-річного місцевого жителя.

Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був судимий за схожий злочин.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 50-річного мешканця Чорткова. Вночі з його гаража невідомий викрав мотоцикл. Збитки потерпілий оцінив майже в 40 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що крадій проник до приміщення, зрізавши навісний замок.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці розшукали особу, причетну до злочину.

Зловмисником виявився 43-річний чортківчанин. Крадений велосипед він зберігав поблизу закинутої будівлі та сам користувався ним.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жителя Чорткова слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.