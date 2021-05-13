Фішингові повідомлення – можливість отримати доступ до банківських карток

Недостовірні посилання іншими словами фішингові повідомлення, які створюють аферисти з метою отримання банківських реквізитів та конфіденційної інформації. Як тільки людина заповнює дані, з її електронного гаманця зникають кошти, які аферисти без труднощів привласнюють.

Схема наступна: громадяни здійснювали покупки товару через сайт оголошень. До них телефонували аферисти-покупці й узгоджували умови покупки. Вони надсилали продавцям фішингові посилання, аби отримати необхідну інформацію з даними. Як тільки потерпілі заповняли відомості, з їх карток зникали кошти. Загалом пройдисвіти ошукали двох мешканців області на суму понад 26000 гривень.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають, що такий вид шахрайства називається фішингова атака – це спроба отримати вашу особисту інформацію через Інтернет оманливим шляхом.

Зазвичай вона здійснюється через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які ви відвідуєте. Наприклад, ви можете отримати електронний лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.

В посиланні вас просять вказати такі дані як:

• Імена користувача та паролі

• Номери соціального страхування

• Номери банківських рахунків

• PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери)

• Номери кредитних карток

• Дівоче прізвище матері

• Ваш день народження

Будьте обережні, якщо на сторонньому сайті у вас запитують введення даних авторизації, а також платіжних даних.

Не відкривайте посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.