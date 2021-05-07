За чотири місяці поліцейські Тернопільщини склали понад 1900 адмінпротоколів за вчинення сімейного насилля

З початку 2021 року до територіальних підрозділів поліції області надійшло 2672 повідомлення про домашнє насильство. Найбільше зверталися за допомогою жінки.

Як розповідає старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, за результатами проведених перевірок поліцейські склали 1943 адмінпротоколи на сімейних дебоширів та розпочали 51 кримінальне провадження. Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За січень-квітень винесено 987 таких приписів.

Найбільше повідомлень про насилля в родинах поліцейські фіксують в обласному центрі. З вересня 2019 року тут працює мобільна група з протидії домашньому насильству. З початку цього року її працівники здійснили 696 виїздів на такі повідомлення, в кожному третьому випадку факти насильства підтвердилися.

Поліцейські склали 259 адмінпротоколів за ст. 173-2 КУпАП ( вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та 47 протоколів за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), відомості за 15 фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.